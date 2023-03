La Silicon Valley Bank in bancarotta: assalto alle filiali per ritirare i soldi

I correntisti della californiana Silicon Valley Bank, hanno preso d'assalto gli sportelli nel tentativo di portare via i soldi dal conto, dopo la notizia di crisi di liquidità e il commissariamento.

La banca non era più in grado di far fronte ai massicci prelievi dei suoi clienti, principalmente operatori tecnologici, e i suoi ultimi tentativi di raccogliere liquidità non hanno dato frutto. Le autorità americane hanno quindi preso possesso dell'istituto affidandone la gestione all'agenzia preposta alla garanzia dei depositi. Gli investitori recupereranno fino a 250 mila dollari: in questo caso, però, sembra che molti avessero immesso una cifra più alta.

Si tratta del più grande fallimento di una statunitense dalla crisi finanziaria del 2008.

Come era facile immaginare in questo contesto, Wall Street ha chiuso in calo con il Dow Jones a -1,07% e il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, a -1,76%.