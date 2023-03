La strana storia della villetta di Buccinasco dove conviveranno ucraini e 'ndranghetisti

Una comunità ucraina e la famiglia 'ndranghetista dei Papalia condivideranno gli spazi di una villa confiscata a Buccinasco, piccolo Comune vicino a Milano.

Il sindaco Rino Pruiti spiega che si è trattato di un “compromesso” conseguente al "disinteresse dello Stato a custodire un bene così prezioso" e a un errore del Demanio che nel 2015 "con la confisca tagliò la villetta dei Papalia di via Nearco con un coltello" lasciando le parti in comune, tra cui il cortile, agli esponenti del clan. In quel momento il boss Rocco Papalia stava finendo di scontare 26 anni di carcere e quel cortile era diventato uno spazio per dibattiti e iniziative antimafia. Poi il boss è tornato in libertà e la moglie ha avviato una causa civile nel 2019 per buttare giù il cancello d'accesso al cortile, per Pruiti "un limite simbolico e invalicabile".

Lo scorso 12 gennaio il Tribunale civile ha dato ragione ai Papalia e, confidando poco in una sentenza di appello che potrebbe arrivare tra diversi anni, il primo cittadino ha “rimesso il bene nelle mani dello Stato escludendo di poterlo condividere con la mafia". Nelle scorse ore il prefetto di Milano Renato Saccone ha espresso la volontà di destinare l'immobile, tramite la Diaconia valdese, alle persone in fuga dall'Ucraina.

“Bene l'intervento del prefetto e il suo progetto, ma non vogliamo avere a che fare con i Papalia”, ragiona Pruiti, "la gestione sarà esclusivamente dei valdesi, sulla cui dirittura morale non ci sono dubbi, che non dovranno riferire a noi ma alle autorità preposte, tra cui la prefettura".