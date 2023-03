La tempesta Larisa sferza Regno Unito e Francia, allerta gialla in Italia per sette regioni

Un'area di bassa pressione di origine atlantica porterà nelle prossime ore venti forti prima sulle regioni centrali e successivamente su quelle meridionali dell'Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un' allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di venerdì, venti forti con raffiche fino a burrasca o localmente fino a tempesta sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento ha dunque valutato un’ allerta gialla per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

In Sardegna, in particolare, si attende forte vento di maestrale e probabili mareggiate sulle coste esposte nelle prossime ore. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 9 di venerdì 10 marzo e sino alle 18 di sabato 11.

Tempesta in arrivo da nord, bufere di neve in Regno Unito

Una tempesta di inusitata violenza, battezzata Larisa, sta colpendo ampi settori del Regno Unito con tempeste e bufere di neve, pioggia e raffiche vento. Proprio a causa della neve, nella notte centinaia di persone sono rimaste intrappolate in autostrada per ore. Secondo alcuni testimoni, che hanno pubblicato dei video, in diversi hanno persino abbandonato le loro auto nella neve, visto che l'asfalto era ormai diventato una lastra ghiacciata.

In Francia, parchi e altri spazi verdi a Parigi sono stati chiusi, oggi, a causa dei forti venti. Lo ha annunciato il comune sul suo portale ufficiale. Prevedendo raffiche comprese tra “60 e 80 chilometri orari” e “punte di 85 chilometri orari”, accompagnate da “moderati passaggi piovosi”, la città di Parigi ha deciso di chiudere i suoi “spazi verdi, parchi, giardini e cimiteri”. Se Parigi non è tra i sette dipartimenti attualmente posti in vigilanza arancione da Meteo France (Alpi-Marittime, Aude, Hérault, Pirenei Orientali, Var, Alta Corsica e Corsica del Sud), il servizio di meteorologia ha previsto una “giornata molto burrascosa” in tutto il Paese, con venti da “forti a molto forti”. Sul suo sito, il municipio di Parigi ha inoltre raccomandato di evitare le passeggiate nei boschi e di prestare attenzione durante gli spostamenti. Parchi e spazi verdi della capitale francese riapriranno domani mattina, “dopo i consueti controlli”.