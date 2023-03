Lady Gaga bacia una donna sul set: la foto fa il giro del mondo e accende nuovi gossip

“Andrai all’inferno” sembrerebbe aver detto la donna mentre Lady Gaga le passava davanti e i tabloid americani dicono che la star avrebbe risposto “Ora ci andremo insieme”, prima di baciarla.

Lady Gaga continua a far parlare di sè, dunque, e non solo perchè è il giorno del suo 37esimo compleanno e perché circola l’indiscrezione di una presunta crisi con Michael Polansky, ma anche perché i fotografi hanno immortalato e diffuso uno scatto dove la cantante, attirata da una donna con in mano un giornale con il titolo "Crazy in Love" sopra le foto sua e di Joker, la bacia davanti a tutti lasciandola di stucco.