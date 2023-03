Latina: un uomo ucciso ed una donna ferita a colpi d'arma da fuoco, si costituisce un carabiniere

Un uomo è stato ucciso e una donna gravemente ferita a colpi d'arma da fuoco, a Suio, in provincia di Latina, nella zona termale.

Un carabiniere si è costituito. A sparare è stato infatti un militare dell'Arma di 58 anni, in un hotel della zona, che ha rivolto l'arma prima contro l'uomo uccidendolo e poi verso la donna, la ex moglie, che è rimasta gravemente ferita all'addome. Il militare è poi fuggito verso sud, consegnandosi però nel pomeriggio nella caserma dei Carabinieri di Capua.

Sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto anche se la pista più probabile da seguire anche se il movente più plausibile sembra sia quello sentimentale. La donna si trova al policlinico Gemelli di Roma dove è stata trasportata in eliambulanza.