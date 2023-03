Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta. L'annuncio e le foto sui social: “Abbiamo detto sì”

“Abbiamo detto sì”, seguito da un cuore. Poi la stessa formula, come da consuetudine, tradotta in spagnolo, inglese, francese. Così Laura Pausini sui suoi profili social ha annunciato di essere convolata a nozze con Paolo Carta , come era trapelato dalle pubblicazioni a Roma, dove è residente lui, e a Castel Bolognese, dove risulta residente la star internazionale.

Chi aveva scommesso sulle nozze nel mese di giugno è rimasto sorpreso, perché il fatidico sì è arrivato ben prima e in largo anticipo rispetto alla partenza del tour estivo della cantante. La coppia non aveva confermato le indiscrezioni e ha preso tutti in contropiede. Così a raccontare il matrimonio sono per ora soltanto le poche immagini condivise dalla cantante. Un cartellino dell'hotel con la scritta “Do not disturb!”, con il classico cuore trafitto, la damigella in bianco, la loro figlia di 10 anni avuta nel 2013, e le mani dei due sposi che hanno scelto fedi semplici di colore scuro.