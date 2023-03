Lavoro, Istat: +545 mila occupati nel 2022, si torna ai livelli del 2019

Gli occupati nella media del 2022 sono cresciuti di 545mila unità sul 2021. Lo rileva l'Istat che ha diffuso i dati sul mercato del lavoro nell'ultimo trimestre del 2022 sottolineando che il tasso di occupazione sale al 60,1% (+1,9 punti). Nel quarto trimestre del 2022 gli occupati crescono di 120 mila unità sul terzo trimestre e di 353 mila in un anno arrivando a quota 23 milioni 250mila con un tasso di occupazione del 60,6%. Il tasso di occupazione (15-64 anni) sale al 60,1% (+1,9 punti percentuali in un anno), quello di disoccupazione scende di 1,4 punti percentuali e quello di inattività (15-64 anni) di 1,1 punti. L'andamento dell'input di lavoro nelle imprese conferma la crescita: aumentano le posizioni dipendenti - del 4,7% -, cresce il monte ore lavorate - del 12% - e diminuisce il ricorso alla Cig (-85,3 ore ogni mille lavorate).

Nel quarto trimestre 2022, segnala l'Istat, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, e del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2021. Nello stesso periodo, il Pil ha registrato una debole flessione (-0,1%) in termini congiunturali, mentre è aumentato dell'1,4% in termini tendenziali.

La crescita dell'occupazione ha riguardato sia i dipendenti - a termine (+147 mila, +5,1%) e a tempo indeterminato (+346 mila, +2,4%) - sia, con minore intensità, gli indipendenti (+52 mila, +1,1%) e ha coinvolto sostanzialmente il lavoro a tempo pieno (+536 mila), essendo rimasto quasi stabile il numero degli occupati a tempo parziale (+9 mila).

A livello territoriale, il tasso di occupazione aumenta maggiormente al Centro (+2,3 punti) rispetto al Nord (+1,7 punti) e al Mezzogiorno (+1,8 punti), mentre quello di disoccupazione diminuisce in maggior misura nelle regioni meridionali (-2,1 punti) in confronto al Centro e al Nord (-1,7 e -0,9 punti, rispettivamente); il calo del tasso di inattività è invece simile per territorio. In tutte le ripartizioni il tasso di occupazione ha superato i valori del 2019: di +0,2 punti nel Nord, +1,2 punti nel Centro e +1,8 punti nel Mezzogiorno, diminuendo gli elevati divari territoriali che rimangono comunque molto consistenti. Il tasso di occupazione nel Nord (68,1%) è di 21,5 punti superiore a quello del Mezzogiorno (46,7%) e il tasso di disoccupazione nelle regioni meridionali (14,3%) è quasi tre volte quello del Nord (5,1%).

Tra i giovani 15-34enni è più marcato sia l'aumento del tasso di occupazione (+2,8 punti rispetto al 2021), sia la diminuzione di quello di disoccupazione (-3,4 punti). Il primo aumenta, con minore intensità, anche per i 35-49enni (+1,8 punti) e per i 50-64enni (+1,5 punti), che registrano anche il calo di quello di disoccupazione (-0,9 e -0,7 punti, rispettivamente). Il tasso di inattività diminuisce in maniera pressoché analoga per tutte le classi di età (-1,2 punti per i 15-34enni e per i 35-49enni, e -1,1 punti per i 50-64enni). Rispetto al 2019 i giovani, che hanno risentito di più sia della dinamica negativa del 2020 che del ciclo economico positivo degli ultimi due anni, presentano un aumento più sostenuto del tasso di occupazione (+2,0 punti rispetto a +1,4 punti i 35-49enni e +0,7 punti i 50-64enni) e un calo più intenso di quello di disoccupazione (rispettivamente -3,8 punti, -1,6 punti e -0,6 punti).Nel 2022 gli stranieri mostrano una crescita del tasso di occupazione (+2,8 punti) superiore a quella degli italiani (+1,8 punti) e al contempo una maggiore riduzione del tasso di disoccupazione (-2,4 e -1,3 punti rispettivamente); è invece simile il calo del tasso di inattività 15-64 anni (-1,2 punti e -1,0 punti). Per gli stranieri il tasso di occupazione rimane ancora inferiore a quello del 2019 (-0,5 punti), mentre per gli italiani il valore è superiore di 1,3 punti.

Nella media del 2022 il tasso di disoccupazione è sceso all'8,1% (-1,4 punti percentuali) mentre le persone in cerca di lavoro in media d'anno sono diminuite di 339 mila unità fissandosi a quota 2 milioni 27mila. Nel quarto trimestre il tasso di disoccupazione scende al 7,8% (-0,1 punti in tre mesi) e quello di inattività al 34,2%(-0,3 punti). I disoccupati scendono sotto quota due milioni a 1 milione 971mila unità.

Aumento delle retribuzioni

L' aumento delle retribuzioni resta largamente al di sotto di quello dei prezzi nel quarto trimestre, determinando la perdita del potere d'acquisto delle buste paga dei lavoratori dipendenti. E' quanto emerge dalle tabelle Istat sulle retribuzioni lorde di fatto nel quarto trimestre del 2022, secondo le quali sono aumentate dello 0,4% sul trimestre precedente e dell'1% su base tendenziale. "Il costo del lavoro aumenta in termini tendenziali dell'1,1% - si legge -, e la crescita della componente retributiva (+1%) è leggermente inferiore a quella degli oneri sociali (+1,4%); questi ultimi, a seguito di un contenimento delle agevolazioni contributive messe in campo per favorire la ripresa produttiva, stanno gradualmente ritornando ai livelli pre-Covid". Le retribuzioni lorde di fatto sono la somma della componente continuativa e della componente saltuaria o occasionale delle retribuzioni (mensilità aggiuntive, incentivi all'esodo, arretrati, premi, gratifiche e altro).