Le borse europee peggiorano a metà seduta. La banca centrale svizzera alza i tassi dello 0,50%

In Europa dopo un avvio cauto hanno prevalso le vendite. Oggi Citigroup ha rivisto al ribasso il suo giudizio sul settore bancario europeo nel suo complesso.

L'indice Ftse Mib di Milano scende dello 0,75%, Londra -0,90%, Francoforte -0,55%, Zurigo -0,94%.

Questa mattina la banca nazionale svizzera ha alzato i tassi di 50 punti base, alle 13 è attesa la decisione della banca d'Inghilterra. "Il sistema bancario svizzero e' molto resiliente e robusto", ha detto il presidente della banca centrale elvetica, Thomas Jordan, dopo il piano di salvataggio di emergenza guidato dalle autorita' che ha portato domenica all'acquisizione di Credit Suisse da parte della sua rivale Ubs.

Ieri era arrivato il rialzo dei tassi da parte della Fed americana, pari a 25 punti base. Ora il livello nella forchetta 4,75-5%, il livello più alto dal 2007.

Il mercato ora si attende, anche sulla base delle indicazioni che ieri hanno dato i consiglieri della Fed, un altro rialzo di 25 punti base e poi una pausa. Il governatore Powell esclude però un taglio dei tassi già nel 2023.

A far innervosire i mercati ieri sono state le parole della segretaria al Tesoro, Janet Yellen: in un'audizione al Senato ha escluso che sia in preparazione una garanzia generale su tutti i depositi bancari, anche oltre i 250mila euro.

I tre indici principali di Wall Street ieri hanno chiuso in ribasso di poco più dell'1,5%, mentre oggi i future anticipano un avvio positivo: +0,52% per il future sull'S&P 500.