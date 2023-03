I proiettili all'uranio, in grado di perforare qualsiasi corazza

Le armi perforanti contenenti uranio impoverito - bombe o granate per tank che siano - restano in dotazione a diversi Paesi del mondo, malgrado le polemiche sulla legalità del loro utilizzo in scenari di guerra passati: come ad esempio nella ex Jugoslavia o in Iraq da parte delle forze Usa e alleate. Il Regno Unito, stando ad un recente rapporto pubblicato sul sito di un'organizzazione non governativa che si batte per il loro divieto definitivo (l'International Coalition to Ban Uranium Weapons, o Icbuw), ne ha almeno di due tipi nei propri arsenali attuali: ed ha ripetutamente rivendicato per bocca dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni, il diritto a possederli e a farvi ricorso.

Getty Munizioni all'uranio impoverito

Gb: "Impatto radioattivo trascurabile"

La Gran Bretagna ne ha evidenziato l'efficacia ed insistito in più contesti nel minimizzarne l'impatto radioattivo come "trascurabile". Londra ha in dotazione i proiettili denominati Charm 1 e Charm 3 che possono essere usati come munizioni per i cannoni da 120 millimetri montati su alcuni carri armati dell'esercito di Sua Maestà.



I Charm 1 risultano essere stati sviluppati a inizio anni '90, mentre i Charm 3 sono in servizio dal 1999. Entrambi sono a disposizione dei Challenger 2, tank pesanti da combattimento di standard Nato che il governo di Rishi Sunak è stato il primo - in campo occidentale - a promettere all'Ucraina fra i più recenti aiuti bellici da mettere in campo contro la Russia: e di cui per ora è stato predisposto l'invio d'uno squadrone di 14 esemplari.

Wikipedia Primo piano della canna di cannone di un Challenger 2 che mostra la rigatura

Secondo le informazioni non ufficiali raccolte dall'Icbuw, Londra ha avviato nei mesi scorsi un programma di modernizzazione dei Challenger 2 e dei loro armamenti, destinato a dar vita a un nuovo modello, Challenger 3, che non dovrebbe essere dotato di vecchi proiettili Charm. Ma questo modello non è previsto sia operativo prima del 2030: con il prevedibile mantenimento almeno fino ad allora delle scorte di Charm 1 e Charm 3.

Gli Abrams americani, con la corazza di uranio

I tank Abrams, la punta di diamante dei mezzi Usa (che resistono anche ad attacchi nucleari), sono stati usati nella prima Guerra del Golfo, in Afghanistan e in Iraq, e sono i carri armati che gli Stati Uniti si apprestano ad inviare in Ucraina, tra i più potenti al mondo, ed hanno una corazza di uranio impoverito per impedire la penetrazione di proiettili Heat (High-explosive anti-tank), un esplosivo ad alto potenziale studiato proprio per distruggere i carri armati. Soprattutto, gli Abrams sono progettati per resistere ad attacchi nucleari, biologici e chimici.

Pesanti 62 tonnellate, gli M1A1 sono dotati di motori a reazione diretta ed equipaggiati con un cannone da 120 millimetri, capace di distruggere un edificio a quasi quattro chilometri di distanza, e raggiungono una velocità di 70 km all'ora. Strategicamente consentono una mobilità e un'agilità nelle operazioni di terra altrimenti impossibile. Sono poi stati utilizzati dalle forze Usa in Afghanistan e Iraq. Al momento l'esercito americano dispone di circa 4.400 Abrams, mentre la marina ne ha in dotazione 400.

I tank di Saddam, trapassati dai proiettili

L'esordio invece dei proiettili all'uranio impoverito, è avvenuto nella campagna per la liberazione del Kuwait, con i tank di Saddam Hussein trapassati da queste munizioni, sparate a migliaia da terra e cielo. Poi i reduci hanno cominciato ad ammalarsi e sono iniziati gli interrogativi: non sarà colpa dell'uranio impoverito?

Il dubbio è stato riproposto dopo le operazioni nei Balcani, quando sindromi misteriose e devastanti hanno colpito pure i militari italiani mandati nelle zone dove gli A-10 statunitensi avevano distrutto i blindati serbi.

Le nuvole di schegge e microparticelle nell'aria

L'arma di questo aereo ha un volume di fuoco pauroso: 4.200 colpi al minuto. In genere la raffica - accompagnata da un suono simile a un urlo - dura due secondi e scaglia 120 ogive lunghe 17 centimetri. L'impatto delle pallottole genera nuvole con schegge e micro particelle di uranio che, per quanto "impoverito", continuano a lungo ad emettere radiazioni. Un fantasma velenoso, invisibile ma persistente intorno alle carcasse delle battaglie della Bosnia e del Kosovo. Che, come già in Iraq, è sospettato di avere trasmesso patologie alla popolazione.

Molti studi hanno negato un legame tra i proiettili e le malattie. Una ricerca del Commissario Ue alla Salute pubblicata nel 2010 sostiene che i livelli di contaminazione riscontrati in Kosovo sono "molto al di sotto della soglia di pericolo": soltanto dove c'è stato un impatto diretto, ad esempio il relitto di un tank, il rischio è più elevato. Allo stesso tempo, però, la quantità di pazienti con sindromi che non hanno trovato una spiegazione clinica continua a tenere viva la paura per le munizioni radioattive.