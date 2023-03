Suore e preti a scuola di social: all'università pontificia arriva il "Corso per influencer"

Il verbo di Dio senza i giusti "Tag", non arriva ai più giovani - questo è certo - come, forse, senza conoscere i social il Latino da solo, non basta per far capire il Vangelo a chi passa il suo tempo su Tik Tok, Youtube o Facebook ed allora ecco un "corso" specifico diretto al personale ecclesiastico, per imparare come funziona il mondo del web e le sue diramazioni, mettendo in cattedra uno dei massimi esperti in comunicazione e "social media reputation", Giò Talente: è la Lectio Magistralis che si farà all'Università Pontificia Urbaniana. Non è il primo corso per suore e sacerdoti del genere, ed arriva a poche settimane da una polemica - finita male invece - nata attorno all'iniziativa delle monache in clausura di un Convento che - anticipando le iniziative accademiche ufficiali - avevano iniziato a postare su Facebook messaggi e foto del loro monastero.



pexels-rodnae-productions Suora in preghiera

Uisg: "Lo spazio digitale è un luogo di missione"

"Siamo abituati a vedere i social come mezzo di distrazione, dibattito o propaganda politica, ma possono anche essere utilizzati come diffondere amore, pace e fratellanza – racconta Giò Talente a La Stampa – bisogna studiare il modo più efficace per far arrivare il giusto messaggio". La Uisg - Unione internazionale superiore generali - in collaborazione con l'Università Pontificia Urbaniana e le Organizzazioni della Chiesa, incentiva la "formazione delle religiose e del laicato al servizio della

comunicazione per la vita religiosa", così Patrizia Morgante, responsabile della comunicazione Uisg.

"Sappiamo che oggi, in Italia, molte realtà della vita consacrata hanno profili istituzionali online, ma poche hanno una persona o una équipe che si prende cura dei contenuti e dello stile di comunicazione digitale – prosegue la Morgante - dobbiamo considerare lo spazio digitale come un luogo di missione e quindi preparare Missionarie e Missionari dal punto di vista tecnico e umano.

Getty La Bibbia - Holy Bible

L'esperimento di una "pastorale digitale"

A collaborare nello sviluppo dei contenuti del corso, per una sperimentazione di "pastorale digitale", è il Centro di Orientamento Pastorale (il Cop). Secondo il vescovo presidente, Domenico Sigalini: "Si tratta di ripensare la missione della Chiesa, il suo agire, in un inedito contesto culturale, dove online e offline non sono più tra loro dimensioni complementari, e dove la tecnica diviene sempre più ambiente".

Il Convento di clausura "troppo social"

E mentre va avanti il cammino di modernizzazione nell'ambito della comunicazione della Chiesa, due settimane fa il il "no a Facebook e mercatini" da parte del Vaticano, a le 13 suore del Monastero (di clausura) di Pienza, in Toscana, che avevano iniziato a curare un profilo Facebook. Iniziativa che aveva portato alla sospensione della Madre Superiora.



Le religiose avevano iniziato a mettere in rete le foto delle stanze per l'accoglienza del luogo ameno tra le colline toscane, e promuovere un piccolo "mercatino" con le candele - prodotte dalle suore benedettine - messe in vendita: una esposizione mediatica considerata severamente dal Vaticano, decise la sostituzione della religiosa a capo del convento.

Nel 2019 l'invito via social a giovani "dai 18 ai 38 anni"

Il punto, sembra essere il fatto che pur in regime di clausura (che vieta qualsiasi forma di contatto con l'esterno), le suore hanno realizzato una pagina Facebook attraverso la quale hanno aperto a forme di ospitalità all'interno del convento: nel 2019, inoltre, fu pubblicato anche un invito via social, rivolto alle giovani "dai 18 ai 38 anni", per "vivere un'esperienza nuova e condividere la nostra vita quotidiana", il tutto "a costo zero: penseremo a tutto noi".



pexels-rodnae-productions Suora in monastero