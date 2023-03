Rapinatori prendono di mira gli uomini dopo incontri notturni

Agiscono dopo che le coppie hanno consumato i loro momenti di intimità in luoghi appartati e poco illuminati, spesso lungo la strada.

La polizia di Lecce è sulle tracce di due malviventi che, lungo la via Adriatica, prendono di mira uomini dopo che hanno salutato le donne con cui si sono incontrati.

Dalle denunce presentate in questura è emerso un modus operandi simile che vede i rapinatori a bordo di una vecchia Punto bianca, in attesa che i malcapitati rimangano soli prima di agire e rapinarli. La banda ha “accento brindisino” e agisce nel week end.

L'ultimo colpo, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alla mezzanotte dello scorso sabato. La vittima, 59 anni, fermo a bordo della propria auto in una parte poco illuminata di via Adriatica, è stato affiancato dai due che, minacciandolo, gli hanno chiesto la consegna di tutto ciò che avesse con sé. L'uomo è riuscito a scappare a piedi e chiedere l'intervento della 113. Al suo ritorno sul posto ha scoperto che era stata portata via la sua borsa, il denaro e tutto ciò che potesse avere valore.

Sempre 59 anni e sempre di sabato, il colpo della settimana prima. Anche in questo caso è stato avvicinato dai due sconosciuti, dopo che aveva consumato il suo rapporto con una donna e, minacciato con una pistola, è stato derubato di tutto quello che aveva con sé.