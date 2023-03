Lettera con minacce di morte ad Alvin Bragg, il procuratore che indaga su Trump

Le autorità americane stanno indagando su una lettera contenente polvere bianca e minacce di morte inviata al procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, impegnato nelle indagini sull'ex presidente Donald Trump per il presunto pagamento alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016. Lo riporta l'emittente Nbc, citando fonti delle forze dell'ordine.Secondo le fonti, la lettera indirizzata a Bragg conteneva il messaggio "ALVIN: TI UCCIDERÒ!!!!!!!!!!!!!" e una piccola quantità di polvere bianca.

In un comunicato, l'ufficio del procuratore distrettuale ha fatto sapere che la lettera non conteneva "alcuna sostanza pericolosa". Secondo le fonti, la lettera è stata spedita da Orlando, in Florida, all'inizio di questa settimana.