La Lettonia consegna all’Ucraina le prime auto sequestrate ai guidatori ubriachi

Il provvedimento è in linea con la legge sull'assistenza all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa, adottata dal Parlamento lettone (Seimas) a febbraio, in base alla quale i conducenti trovati con 1,5 mg di alcol per 100 ml di sangue - tre volte il limite legale - si ritrovano ora con i veicoli sequestrati e venduti dal governo.

Le auto confiscate saranno consegnate alle unità dell'esercito dipendenti dal Ministero della Difesa dell'Ucraina, all'Ospedale clinico regionale di Vinnytsia e all'Associazione medica territoriale del Consiglio distrettuale di Kupyansky.

Il primo lotto è composto di otto auto.