Liberato dal carcere il protagonista di "Hotel Rwanda", aveva criticato il governo ruandese

Millenovecentonovantaquattro, anno del genocidio in Ruanda. Paul Rusesabagina, che dirige un hotel nella capitale Kigali, decide di accogliere e nascondere oltre un migliaio di persone salvandole dalla morte. Fu un atto che poteva facilmente costargli la vita, invece non solo Paul sopravvisse, ma dieci anni dopo il suo coraggio fu di ispirazione per un film, "Hotel Rwanda", che ebbe un buon successo narrando proprio le vicende di quei giorni di sangue. Paul Rusesabagina divenne un eroe, riconosciuto in tutto il mondo.

Negli anni successivi si sono sentite voci che mettevano in discussione la sua opera di salvataggio e ne ridimensionavano molto la statura di eroe 'hollywoodiano'. Forse erano voci interessate visto che nel tempo, e con i soldi guadagnati con il film, Paul Rusesabagina è assurto a figura di oppositore del regime di Paul Kagame, al potere da quasi trent'anni. Un altro ruolo che richiede molto coraggio. Il 20 settembre 2021 l'Alta Corte per i crimini internazionali di Kigali lo ha riconosciuto colpevole di aver creato e finanziato l'FLN, il braccio armato del suo partito, il Movimento per il cambiamento democratico del Ruanda (MRCD), principale partito di opposizione a Kagame. Il tribunale ha condannato Rusesabagina a 25 anni di carcere per reati di terrorismo in un procedimento giudiziario farsesco, condannato anche da Amnesty International.

Un anno e mezzo dopo la condanna, l'ex direttore di hotel, oramai 68enne, è stato graziato proprio da Kagame. Tanto c'è voluto alla diplomazia americana per smuovere il presidente. Il rilascio, ha spiegato una fonte della Casa Bianca, è stato il risultato di "mesi e mesi di sforzi", culminati nel recente viaggio di Blinken a Kigali. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha svolto un ruolo di primo piano nelle trattative, attraverso una serie di telefonate e conversazioni con uno stretto consigliere del presidente ruandese. Rusesabagina si trova ora nella residenza dell'ambasciatore del Qatar in attesa di partire per tornare negli Stati Uniti, dove era residente prima di essere processato.