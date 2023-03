Lo scrittore Paul Auster ha il cancro, lo rivela la moglie

Lo scrittore americano Paul Auster è malato di cancro. Lo ha reso noto la moglie, a cui è legato dal 1981. Auster, 76 anni, è in cura al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Sua moglie e collega scrittrice Siri Hustvedt ha postato la notizia su Instagram: "A mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre", ha scritto. "Ho vissuto in un posto che ho chiamato Cancerland", "Molte persone hanno attraversato i suoi confini perchè sono o sono state malate o amano qualcuno, un genitore, un figlio, un coniuge o un amico che ha o ha avuto il cancro", ha scritto, "Il cancro è diverso per ogni persona. Alcune persone sopravvivono, altre muoiono. Questo lo sanno tutti, eppure vivere vicino a quella verità cambia la realtà quotidiana".

Lo scrittore si è ammalato mentre stava ancora elaborando il lutto per la morte del figlio Daniel a 44 anni per overdose subito dopo quella della nipotina Ruby per la quale lo mstesso Daniel era accusato di omicidio colposo, dato che nel corpo della bambina erano state trovate ingenti quantità di stupefacenti.

Auster ha scritto più di 30 libri che sono stati tradotti in più di 40 lingue. È diventato famoso nel 1982 con "The Invention of Solitude", un inquieto libro di memorie di suo padre. Poi "The New York Trilogy" (Città di vetro", 1985; "Fantasmi", 1986; "La stanza chiusa", 1987), una versione noir del genere poliziesco. Hustvedt non ha specificato che tipo di cancro ha suo marito o la sua prognosi.