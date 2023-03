L'opposizione turca unisce le forze contro Erdogan, fuori solo i filo-curdi

La data non è ancora stata formalizzata ufficialmente ma, nonostante il terremoto, le elezioni presidenziali turche dovrebbero tenersi il 14 maggio prossimo. Sei partiti hanno scelto ieri un candidato unitario da contrapporre a Recep Tayyip Erdogan, al potere da vent'anni: è Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp), fondato 99 anni fa dal primo presidente della Repubblica turca Mustafa Kemal Atatürk, oggi principale forza di opposizione e di orientamento laico e progressista: "Il nostro più grande obiettivo è portare la Turchia verso giorni prosperi, pacifici e gioiosi", ha detto Kilicdaroglu dopo essere stato nominato, tra gli applausi di migliaia di sostenitori.

Venerdì scorso il partito nazionalista Iyi aveva deciso di non aderire all'alleanza, ma è rientrato dopo che Kilicdaroglu ha accettato di farsi affiancare da Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, sindaci rispettivamente di Istanbul e di Ankara, come candidati vicepresidenti.

Kilicdaroglu ha 74 anni, entrò in parlamento nel 2002, prima era a capo dell'istituto nazionale di previdenza sociale. Guida il Chp da 13 anni ma ha sempre perso le elezioni, ora però i sondaggi lo danno in leggero vantaggio su Erdogan: la sfida sembra aperta, anche per il calo di consenso che l'attuale presidente ha pagato per la gestione del terremoto di un mese fa.

La coalizione, che ha preso il nome di Alleanza della nazione, promette di ripristinare la democrazia parlamentare, dopo la trasformazione in senso presidenziale imposta da Erdogan: "Governeremo la Turchia attraverso la consultazione e il consenso", ha detto Kilicdaroglu. "In qualità di capi dei partiti politici che formano l'Alleanza, abbiamo anche concordato la road map per la transizione verso un sistema parlamentare rafforzato".

Oltre a CHP e Iyi, i membri dell'alleanza sono: il partito conservatore Felicità di Temel Karamollaoglu, il Partito democratico di Gultekin Uysal, il Partito per la democrazia e il progresso guidato da Ali Babacan, il Partito del futuro presieduto da Ahmet Davutoglu. Babacan era stato ministro dell'economia sotto Erdogan, mentre Davutoglu è stato suo primo ministro.

Fuori dai giochi il secondo più grande partito di opposizione, il filo-curdo Partito democratico del popolo. Rischia peraltro di essere dichiarato fuori legge per i presunti legami con gruppi militanti curdi.

L'importanza di questo appuntamento elettorale va ben oltre i confini della Turchia. Ankara, oltre ad avere il secondo esercito della Nato, gioca un ruolo importante su numerosi scenari di crisi. In Ucraina garantisce l'accordo sul grano ed è tra i pochi paesi a mantenere rapporti sia con Mosca sia con Kiev. Frena sull'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. In Siria occupa militarmente alcuni territori, avendoli sottratti in parte all'Isis e in parte alla regione autonoma de-facto nota come Rojava o Amministrazione autonoma del Nord-Est, e intrattiene rapporti con le milizie qaediste che controllano la città di Idlib. È alleata del governo del Kurdistan Iracheno e spesso vi fa ingresso per contrastare le attività del Pkk, il partito dei lavoratori del Kurdistan fondato da Abdullah Öcalan e classificato come terrorista dall'Unione europea - una definizione controversa contro la quale si moltiplicano da tempo gli appelli, anche da parte di esponenti della sinistra italiana. Appoggia l'Azerbaigian nella guerra che lo contrappone all'Armenia nel Nagorno-Karabakh, sostiene militarmente una delle due fazioni che si contendono la Libia, contende da 60 anni alla Grecia il controllo di Cipro, riceve miliardi di euro dall'Unione europea per trattenere sul suo territorio milioni di migranti causati dalla guerra civile siriana.