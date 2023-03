Lotta, positivo al doping: l'azzurro Frank Chamizo perde il bronzo mondiale

E' stato costretto ad aprire la bacheca dei riconoscimenti e a restituire il bronzo iridato conquistato nel settembre scorso. Frank Chamizo Marquez perde la medaglia vinta a Belgrado, in Serbia, nei Mondiali di lotta libera nella categoria 74 kg. Il campione italo-cubano è risultato positivo a un test antidoping eseguito dall'Ita (International Testing Agency) fuori dalle competizioni e lontano dall'evento.

Essendo anche la concentrazione minima, Chamizo ha così patteggiato tre mesi di squalifica - già scontata - e la rinuncia al bronzo che andrà dunque al turco Soner Demirtas, battuto nella finale per il terzo posto.

In quell'occasione il lottatore azzurro era salito per la quarta volta in carriera sul podio iridato dopo i titoli di Las Vegas 2015 e Parigi 2017, e l'argento di Nur-Sultan 2019.