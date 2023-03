Battisti, quanto avrebbe potuto stupirci ancora quel gran genio del "nostro" amico

Avrebbe compiuto 80 anni, Lucio Battisti. E invece morì che ne aveva soli 55 e ancora tantissimo da dire nel panorama musicale italiano che, da sempre, si era divertito a precorrere. Già, partendo dal fondo della sua lunga carriera (ancorché spezzata dalla prematura morte), a colpire è proprio l’ultimo periodo della sua produzione. Quello dei cosiddetti “Album Bianchi”, per via di quelle copertine - appunto - bianche (tranne per il primo della serie, Don Giovanni), che in questi giorni per celebrare la ricorrenza sono stati ristampati in vinile con audio rimasterizzato. Quello della collaborazione per i testi con il poeta dadaista Pasquale Panella, spericolato funambolo della parola, così antitetico rispetto alla rigorosa e sublime semplicità del fraseggio di Giulio Rapetti, in arte Mogol, che aveva firmato tutti i lavori precedenti di Battisti (tutti tranne uno, E già, firmato con lo pseudonimo Velezia, dietro al quale si cela la penna della moglie di Lucio, Grazia Letizia Veronese).

Emblematici sono - dicevamo - gli ultimi cinque lavori di Battisti: Don Giovanni, L’Apparenza, La Sposa Occidentale, Cosa Succederà alla Ragazza ed Hegel. Cinque album che segnano un salto quantico nella produzione di Battisti e, più in generale, di tutta la musica italiana. Improvvisamente il Lucio nazionale, melodista per antonomasia, decide che è ora di cambiare. Il primo passo di questo cambiamento è un capolavoro assoluto, forse il più bell’album di musica italiana degli anni 80: Don Giovanni. La sua uscita nel marzo del 1986 è un’epifania il cui incipit, Le cose che pensano, chiarisce subito le regole del gioco: amici, il vostro lungo tedio a sdraio è giunto al capolinea. Da oggi si cambia musica.

In realtà, a essere rivoluzionata inizialmente più che la musica è la parola, gestita magistralmente da Panella. Le atmosfere, è vero, sono rarefatte rispetto al passato tradizionale di bionde trecce e donne per amico, ma gli strumenti bene o male sono ancora quelli, batteria contrabbasso eccetera, e le melodie ancora appaiono chiare in superficie, facilmente intercettabili. Panella si diverte a disorientare e a giocare con ogni faccia del dado significativo delle parole:

L’inizio è già indiziario

Lei sciolse e poi si tolse lo chignon

E calva d’amore, lustro sguardo da biliardo

Boccia sul tappeto il suo pallino

E la stecca del peccato

C’è tanta nuda verità

Girava la testa a tutti quanti noi che eravamo rimasti a Una giornata uggiosa e avevamo faticato a star dietro alla prima evoluzione di E già. Panella è un ottovolante che diverte divertendosi, è un derviscio rotante della parola e Battisti, accompagnato dai suoi testi, ci fa sentire dentro a un luna park pieno di attrazioni e di vertigini. La questione però si fa terribilmente seria quando dopo una ventina di minuti di stanze degli specchi e case dei fantasmi si apre la title song, Don Giovanni. Qui Battisti e Panella lasciano perdere ogni divertissment e ci aprono le porte della loro nuova chiesa, nella quale entriamo con la dovuta soggezione imposta dall’anticartesiano incipit:

Non penso, quindi tu sei

Questo mi conquista

L'artista non sono io

Sono il suo fumista

Son santo, mi illumino

Ho tanto di stimmate

Segna e depenna Ben-Hur

Sono Don Giovanni

Rivesto quello che vuoi

Son l'attaccapanni

Poi penso che t'amo

No, anzi, che strazio!

Questo è un manifesto sublime, del quale mai è stato definito con certezza chi stia parlando di chi. È il paroliere Panella che scrive di se stesso, fumista/attaccapanni che riveste di parole a comando ciò che il musicista gli sottopone, o sta invece descrivendo l’opera del musicista che, rivestendo di musica le parole, le camuffa e le ingentilisce rendendole masticabili, da buon venditore di fumo qual è? Non cercate una risposta che non esiste e godetevi l’estasi di questi poco più di 3 minuti e mezzo. Al termine dell’ascolto avrete benzina per fare un salto di un paio d’anni. È l’ottobre del 1988 quando esce L’Apparenza, diciassettesimo album in studio di Lucio Battisti. E il brano che apre questo nuovo lavoro, A portata di mano, è musicalmente un punto di non ritorno. Si tratta della più complessa, affascinante e sofisticata composizione di tutta l’opera battistiana. Un brano privo di alcuna circolarità, un frattale che mai torna in un punto già toccato in precedenza, una evoluzione anticanonica che parte da un’alfa per concludersi su un’omega senza mai ripetersi. Panella vi ricama un testo altrettanto sofisticato e delizioso, semanticamente spericolata narrazione di un incontro nel corso del quale: “…il discorso prende una piega architettonica nell’aria con le mani, si collega ai pianti rampicanti, all’euforia da giardino, ai pensili eccitanti, all’ornamentale destino…” e si chiude con un verso che in sette parole dipinge una Cappella Sistina:



Abbiamo tutto il tempo

Aroma di caffè

Saliti i primi due gradini di questa scala fatta di cinque si entra in un territorio sempre più estremo. Con La sposa occidentale, ma ancora di più Cosa succederà alla ragazza e l’ultimo lavoro, Hegel, del 1994, Battisti compie il salto finale. L’elettronica prende il sopravvento, il beat aumenta, la produzione a un primo approccio è disturbante. Le melodie sono sottomarini che navigano in acque torbide, ci vuole il sonar per intercettarle. Battisti sta facendo selezione, vuole che a seguirlo siano solo i veri adepti. Lui è avanti di almeno vent’anni e bisogna fare grande fatica e avere tanta pazienza per seguirlo nel sentiero che si inerpica sulla montagna della sua musica. Eppure… eppure tanta fatica è premiata. Una volta penetrata la pesante scorza che Battisti ha messo (con l’aiuto sostanziale dei fraseggi funambolici di Panella), a protezione del nucleo pulsante del suo genio musicale, vi si aprirà un universo di emozioni. La vetta offre un panorama spettacolare, mozzafiato. Sì, anche nel suo punto più estremo, quell’Hegel che, con quel suo bel nome del Tubinga, è un territorio tutto da esplorare con curvi cieli estivi che scendono come coperchi.

Sono cinque capolavori che meritano di essere scoperti, ascoltati, riascoltati e capiti. Lavori lontani dalla produzione più nota di Battisti, ma attualissimi. Che non hanno risentito in alcun modo del tempo passato né delle mode, che assieme ai facili entusiasmi non hanno mai condizionato il suo lavoro. Anche perché – come dice sempre Panella - in fondo anche chi teme la moda è immerso in essa comunque.