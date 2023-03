"L'ultima grande voce del giornalismo italiano": l'addio a Minà sui social

“L'ultima grande voce del giornalismo italiano". “Un grande per spessore umano”. E ancora: "Un uomo libero e coraggioso”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi di cordoglio che hanno inondato i social subito dopo la notizia della morte del giornalista italiano. Italiano, ma di livello internazionale, come notano in tanti. Politici, artisti, cantanti, ma anche gente comune che in massa lo ha voluto ricordare con una frase, una foto, un video: una enorme dimostrazione di stima e affetto. Tutti sottolineano il garbo, l'ironia, la passione anche politica che lo hanno condotto a una vita fra i grandi del mondo ma sempre dalla parte degli ultimi. Con il cuore, oltre che con rigore professionale.

Ne parla con cordoglio anche il mondo della politica italiana. Forse l'unico con cui i rapporti di Minà furono tiepidi: lui preferiva frequentare i grandi personaggi internazionali o la gente comune di nazioni dimenticate, loro lo guardavano con la diffidenza riservata a chi non si fa imbrigliare.

“Con Gianni Minà se ne va un maestro del giornalismo italiano - scrive il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana: "E' stato uno scrittore e conduttore televisivo brillante e appassionato. Indimenticabili i suoi documentari, così come le sue celebri interviste a personaggi di fama internazionale. Ai familiari giungano le mie sentite condoglianze”.

“Perdiamo un giornalista originale, attento e mai banale, un uomo che amava la cultura" twitta a sua volta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.