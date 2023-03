L'ultima notte di Amore, Pierfrancesco Favino in un thriller italiano al cardiopalma

“L’ultima notte di Amore” racconta la storia di Franco Amore, nomen omen: un poliziotto onesto e corretto, un uomo affettuoso e innamorato “che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo”, come scrive nel discorso che leggerà all'indomani dell'ultima notte di servizio. Una notte che cambierà tutto e metterà a repentaglio il mondo di Franco: il suo servizio allo Stato, l'amore per la moglie Viviana e l'amicizia con il collega Dino, oltre che la sua stessa vita.

A fine carriera, dopo 35 anni, in una sola notte, sullo sfondo di una Milano frenetica dove l'alba sembra non arrivare mai, nella vita del protagonista arrivano complotti, misteri, tradimenti e il crollo di ogni certezza.

“Per tutta la vita ho avuto l’ambizione di essere una persona onesta” è il mantra che Franco si ripete per non perdersi e il ritmo del racconto si fa frenetico come la trama del film che avvolge lo spettatore in una corsa contro il tempo dove il lato oscuro si sposa con i colori bui in attesa del sorgere del sole.