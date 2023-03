Macron e von der Leyen andranno insieme in Cina i primi di aprile. Anche Borrell presto a Pechino

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , e il presidente francese, Emmanuel Macron , si recheranno insieme in Cina all'inizio di aprile, una settimana dopo la visita prevista a Pechino del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer : “ La presidente Ursula von der Leyen terrà un discorso sulle relazioni Ue-Cina giovedì. La settimana successiva si recherà nel Paese con il presidente francese Emmanuel Macron” .

Anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Josep Borrell, ha reso noto che presto partirà per Pechino con l'intenzione di esplorare la possibilità di un'azione cinese a favore della pace in Ucraina, mentre fonti diplomatiche hanno riferito che Macron inizierà il suo viaggio a Pechino il 4 aprile.

Durante una conferenza stampa al termine del vertice europeo a Bruxelles, il presidente Macron, annunciando oggi che sarà accompagnato dalla presidente della Commissione europea, ha detto "Ho proposto alla presidente von der Leyen di accompagnarmi in una parte" della visita per presentare una "voce europea unita" di fronte a Pechino.