Maestra di giorno dj nel weekend. Claudia Giannettino finalista agli oscar della musica dance

Claudia Giannettino, 40 anni, è maestra di scuola elementare a Palermo ma anche tra le 10 migliori dj d’Italia.

Di giorno insegna nelle scuole elementari di Palermo, di notte suona musica nei locali e nelle piazze: "Due mondi all'apparenza contrastanti ma che in realtà non lo sono, ai bambini durante le lezioni faccio ascoltare i Queen, Ludovico Einaudi, Allevi e Barry White", spiega la maestra palermitana in un’intervista su Repubblica.

Claudia Giannettino, per la seconda volta tra le 10 migliori dj donne in Italia, è anche l’unica siciliana in nomination nella categoria Miglior Woman dj 2022 ai “Dance Music Award”, gli ‘oscar’ della musica dance, il più importante riconoscimento del genere in Italia che si svolgerà nel mese di marzo.