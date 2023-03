Mafia: estesa la sospensione cautelare per la maestra di Castelvetrano vicina a Messina Denaro

L'incontro tra il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l'Assessore all'Istruzione e alla formazione professionale alla Regione Siciliana Girolamo Turano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, in riferimento alla vicenda che ha coinvolto l'insegnante della scuola d'infanzia Istituto comprensivo Capuana-Pardo di Castelvetrano, ha avuto come esito una estensione della sospensione cautelare nei confronti di Laura Bonafede.

Durante l'incontro è stato comunicato che l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia già martedì ha convalidato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti della docente, che è stato inoltre esteso fino alla definizione del procedimento penale. Contestualmente è stato attivato un procedimento disciplinare volto ad accertare ogni ulteriore elemento per valutare la condotta della docente.

L'incontro odierno a viale Trastevere, a quanto si apprende, è stato richiesto al ministero dall'assessore Turano per parlare degli aspetti tecnici della questione che vede al centro la maestra immortalata dalle telecamere mentre incontrava Matteo Messina Denaro in un supermercato e indagata dalla Procura di Palermo. La donna è figlia del boss defunto Leonardo ed è entrata di ruolo nel 2005 dopo un concorso pubblico.

Ieri la dirigente dell'Istituto Capuana Pardo, Vania Stallone, è stata netta: "Non voglio più l'insegnante Bonafede nel corpo docente della mia scuola. Sino al giorno in cui l'autorità giudiziaria ha reso pubbliche la foto dell'incontro con Matteo Messina Denaro al supermercato e il contenuto delle lettere tra i due.