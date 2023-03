Malesia in festa per Michelle Yeoh: l'omaggio a Kuala Lumpur

La mamma di Michelle Yeoh ha pianto di gioia per la sua "piccola principessa" quando l'attrice malese è diventata la prima asiatica a vincere l'Oscar come migliore attrice.



La famiglia di Yeoh e due ministri del governo malese erano tra i sostenitori che urlavano di gioia per la vittoria di Yeoh durante un party speciale andato in scena durante gli Academy Awards in Malesia.



Il premio Oscar come migliore attrice protagonista è stato assegnato a Michelle Yeoh per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once.



Janet Yeoh, sua madre 84enne, l'ha elogiata descrivendola come una figlia intelligente e laboriosa. "Amo così tanto mia figlia e lei ha reso orgogliosa la Malesia", ha detto Yeoh in una conferenza stampa dopo la visione degli Oscar in un cinema a Kuala Lumpur. Poi aggiunge uno slogan: "Malesia Boleh!". Tradotto: la Malesia può.



La donna ha spiegato che sua figlia voleva diventare una ballerina prima di entrare nel mondo del cinema e di averla incoraggiata a intraprendere nuove strade artistiche nonostante le proteste del suo defunto marito, un avvocato che ha descritto come "all'antica".



Nel suo discorso sul palco degli Oscar, Yeoh ha dedicato il premio a sua madre affermando anche che "tutte le mamme del mondo" sono i veri supereroi. Poco dopo, l'attrice ha fatto una videochiamata a sua madre, alzando il suo trofeo in segno di trionfo.



"È stato un momento così sbalorditivo. Ero senza parole, ho pianto", ha detto Vicki Yeoh, la nipote di Michelle Yeoh, presente anche lei alla proiezione della notte degli Oscar. Il primo ministro Anwar Ibrahim ha affermato che il governo della Malesia si è unito alla nazione per congratularsi.



"Insieme a questo risultato, l'illustre ed esemplare carriera di Michelle in questo campo continuerà sicuramente a essere fonte di grande ispirazione e motivazione per i nostri attori e le nostre attrici e fornirà un impulso ancora maggiore alla crescita della nostra industria locale", ha affermato Anwar, prima di concludere: "Ben fatto, Michele!".



Yeoh, 60 anni, danzava prima di dedicarsi alla recitazione. A Hollywood, si è messa per la prima volta in luce interpretando una spia cinese nel film Il domani non muore mai (1997), la saga di 007, al fianco di Pierce Brosnan nei panni di James Bond.



Nel 2000, la sua popolarità è schizzata alle stelle recitando in La tigre e il dragone, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero. "Siamo incredibilmente orgogliosi. Speriamo che possa battere più record e vincere più premi", ha detto suo nipote Kelvin Yeoh