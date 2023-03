Grecia: manifestazioni e scioperi dopo l'incidente ferroviario della settimana scorsa

Sono oltre 50 mila i manifestanti che hanno preso parte alle proteste in diverse città greche dopo l'incidente ferroviario della settimana scorsa nella valle di Tebi vicino Larissa, costato la vita a 57 persone . Secondo la polizia, in 30 mila sono scesi in piazza a Atene e altri 15 mila a Salonicco. Lavoratori del comparto ferroviario e dei traghetti, dipendenti pubblici, medici e insegnanti hanno indetto una giornata di sciopero. Le metropolitane hanno funzionato per alcune ore per consentire alle persone di raggiungere la manifestazione nella capitale. Chiuse le scuole primarie statali e gli ospedali pubblici che hanno operato a capacità ridotta.

Intanto, sarà sentito oggi dai giudici, Il capostazione di Larissa, la città più vicina al luogo dell'incidente, accusato di omicidio colposo. L' uomo ha ammesso, nei giorni scorsi, di avere commesso un errore, precisando di avere indirizzato il treno sul binario sbagliato e di non essersi reso conto dell'errore fino al momento dell'incidente. Il legale del capostazione potrebbe chiedere più tempo per preparare la difesa dell'uomo.

Domani alle 11:00 in piazza Syntagma di fronte al Parlamento, è prevista una grande manifestazione di studenti e ferrovieri.