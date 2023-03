Maratona di Roma: vincono il marocchino Taoufik Allam e la keniana Betty Chepkwony

Vince la maratona di Roma il marocchino Taoufik Allam in 2h07'43" seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08'45" e il connazionale Rogers Keror in 2h10'50".

Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa in 2h12'10" il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta. Piazza d'onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta in 2h18'01". A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2h22'13".

Tra le donne si aggiudica la vittoria la keniana Betty Chepkwony in 2h23'01" seguita dall'etiope Fozya Jemal Amid in 2h25'08". Terza piazza per la connazionale Zinash Getachew in 2h25'58".

Romano Dessì, 79 anni, atleta di Podistica Solidarietà, ha vinto la "Coppa degli ultimi" alla Maratona di Roma. E' il premio consegnato all’ultimo podista che passa a Piazza San Pietro-Piazza Pio XII, al km 16 della gara, quando ne mancano circa 26 all’arrivo. A consegnarla in Piazza San Pietro è stato Erwin Benfeldt Rosada, ospite della Caritas diocesana, che ha realizzato la coppa, pensata da Athletica Vaticana e Osservatore Romano, per l'ultimo atleta che sarebbe passato in Piazza San Pietro. Papa Francesco aveva benedetto la coppa mercoledì scorso al termine dell'udienza generale.