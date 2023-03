Martina Navratilova ha sconfitto il cancro: "Avevo paura di non vedere il prossimo Natale"

La leggenda del tennis ha rivelato la buona notizia, la vittoria sul tumore, in un'emozionante intervista a Piers Morgan, aggiungendo di aver temuto di "non vedere il prossimo Natale".

Martina Navratilova, a inizio gennaio di quest’anno, aveva annunciato al quotidiano britannico The Times che le erano state diagnosticate due forme di cancro , alla gola e al seno. Tredici anni dopo essere guarita da un tumore al seno.

L’ex tennista, che ha 66 anni, aveva raccontato che la diagnosi era arrivata dopo che, lo scorso novembre, si era accorta di aver un linfonodo ingrossato al collo.

La scoperta della malattia, ha specificato la Navratilova, l’aveva costretta a sospendere i piani per adottare un bambino con sua moglie Julia Lemigova ed è stata commossa fino alle lacrime dalla gentilezza del personale durante il suo trattamento.

Il Daily Mail, che riporta la notizia, scrive che l’ex campionessa, in un'intervista televisiva su un’emittente britannica, detto che la doppia diagnosi l'aveva terrorizzata e indotta a compilare la lista di cose che voleva fare prima di morire.

Tuttavia, ha lottato e ora dice che ha solo altre due settimane di radioterapia sul seno prima che sia ufficialmente debellata la neoplasia.

L'asso del tennis, che ha vinto 59 titoli importanti in una carriera durata quattro decenni, ha detto che il trattamento è stato duro e si è commossa fino alle lacrime dopo che le infermiere hanno suonato I'm Still Standing di Elton John mentre era in ospedale.