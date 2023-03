Maternità surrogata: al via l'esame sulla proposta di legge che la rende reato

Stretta sulla proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità.

La commissione Giustizia della Camera ha deciso di calendarizzare tra domani e giovedì la proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia per rendere la maternità surrogata reato universale. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Ciro Maschio. Al testo di FdI verrà abbinato anche il testo della Lega in attesa del testo preannunciato da FI, ha spiegato la prima firmataria della proposta Carolina Varchi.

La volontà di accelerare sul tema, dopo la manifestazione di Milano e il dibattito acceso tra maggioranza e opposizione anche in seguito allo scontro in tv tra la ministra della Famiglia Eugenia Roccella e la conduttrice Lucia Annunziata, è emersa nelle parole sia del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan che in quelle del vice presidente del Senato, il senatore azzurro Maurizio Gasparri. "Qui c'è una sola urgenza: approvare rapidamente le nostre proposte di legge contro l'utero in affitto. Dobbiamo tutelare le donne e i bambini, vittime di un mercato alimentato dai 'ricconi' che sfruttano la disperazione di donne povere a beneficio di benestanti, andando al di là della realtà naturale", ha dichiarato Gasparri.

A infiammare il dibattito tra maggioranza e opposizione sul tema sono state anche le parole del deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, che intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 ha definito la pratica - illegale in Italia - "un reato grave, più grave della pedofilia". Parole che hanno immediatamente sollevato le fortissime polemiche dalle opposizioni.

Secondo il Movimento 5 stelle, l'uscita di Mollicone altro non è che un tentativo di "spostare il focus del dibattito sulla maternità surrogata per non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in altri Stati sono ampiamente riconosciuti - spiegano le parlamentari pentastellate Chiara Appendino e Alessandra Maiorino -.Sarebbe il caso che anche a destra, in un sussulto di dignità, si prendessero le distanze dalle parole a vanvera di Mollicone".