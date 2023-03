Maternità surrogata, il sindaco di Milano Sala: "La UE costringa il Governo Meloni alla chiarezza"

"L'Unione europea deve prendere nelle sue mani la questione della maternità surrogata, perché è molto delicata e non può essere lasciata agli Stati. È fondamentale per noi perché non vedo un modo per risolvere la questione in Italia. La seconda cosa è spingere il Governo italiano ad essere chiaro se vogliono stare con la Polonia e l'Ungheria o vogliono avere un approccio europeo reale e accettare lo spirito sociale dell'Europa".

Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, nella conferenza stampa al Parlamento europeo sul riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali. "Chiedo alle autorità europee di costringere il Governo italiano a essere molto chiaro, non a rimandare il problema e discutere in Parlamento la materia", ha aggiunto.