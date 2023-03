Mattarella a Nairobi: "Il Kenya un esempio virtuoso democrazia e crescita"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato questa mattina la sua visita in Kenya incontrando a Nairobi il presidente William Ruto. "Il Kenya è un esempio virtuoso di democrazia e crescita sociale ed economica", ha detto Mattarella nelle dichiarazioni alla stampa, dopo il colloquio con il presidente del Kenya. "Il Kenya è un pilastro di stabilità in questa area del mondo. Gli accordi di Pretoria sono frutto del decisivo contributo del Kenya per realizzare una condizione di serenità in Etiopia", ha spiegato il presidente.

"L'Italia ha sostenuto con convinzione la presenza del Kenya nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite che è stata di grande successo", ha aggiunto il capo dello Stato.

"Il Kenya apprezza l'impegno italiano a sostenere i nostri sforzi per ristabilire pace e sicurezza nella regione, in Etiopia, in Sud Sudan, nella Repubblica democratica del Congo e in Somalia": ha detto il presidente keniota nella conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro a Nairobi con il presidente Sergio Mattarella.

Il presidente della Repubblica, ha inoltre affrontato il tema della crisi del clima. “Non c'è più tempo: la lotta ai cambiamenti climatici deve partire subito”, ha ricordato a proposito anche del tema della siccità che in Kenya è un problema nazionale. "Il tema è centrale e un secondo tempo non c'è", ha aggiunto.

"Questo è un tema, quello della siccità, che deriva dai cambiamenti climatici e che sta creando difficoltà enormi. La siccità crea una crisi alimentari che spinge ulteriormente i fenomeni migratori. Il tema è centrale. La siccità la avvertiamo anche in Europa. Vi è una condizione generale nel mondo che porta a una consapevolezza reale. E' nel programma del governo di impegnarsi contro il cambiamento climatico e l'Italia avverte da tempo l'esigenza di un impegno serio e concreto. Ci duole che alcuni Paesi vogliano rinviare il problema a un secondo tempo che non c'è".

Per quel che riguarda le politiche migratorie Mattarella ha evidenziato: "Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi di migranti ma sappiamo che la dimensione epocale e crescente del fenomeno migratorio non è affrontabile da un solo Paese, ma solo con una lucida e organica azione europea che affronti il problema con una azione sistemica questo grande problema epocale, che si presenta attraverso il Mediterraneo, ma non soltanto attraverso il Mediterraneo, anche attraverso la rotta balcanica".

"Si tratta di due aspetti che si intersecano i buoni rapporti collaborativi bilaterali e un'azione consapevole, organica che l'Unione europea possa svolgere su tutti i tavoli, compreso quello delle migrazioni", ha spiegato il capo dello Stato.