Mattarella visita Casal di Principe: "Non restare indifferenti alla mafia o si diventa complici"

"La Repubblica Italiana considera prioritaria la lotta a tutte le mafie". Lo ha detto, di fronte a tanti studenti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Casal di Principe, dove ha voluto celebrare la giornata nazionale delle vittime innocenti delle mafie e l'anniversario dell'uccisione di don Peppe Diana.

"Cari ragazzi - ha detto il capo dello Stato rivolgendosi agli studenti delle scuole di Casal di Principe - la lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o, anche inconsapevolmente, si rischia di diventarne complici".

Battere la mafia è possibile. Lo diceva Giovanni Falcone 'la mafia non è affatto invincibile. E' un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine'", ha continuato il Capo dello Stato. "La Repubblica Italiana considera prioritaria la lotta a tutte le mafie" ha ribadito. "Con leggi e strumenti avanzati, grazie all'impegno di inquirenti e forze dell'ordine - ai quali dobbiamo sempre esprimere la nostra vicinanza e la nostra riconoscenza - sono state disarticolate organizzazioni potenti e minacciose, capi arroganti sono stati assicurati alla giustizia, intere aree sono state liberate dalla oppressione mafiosa - ha ricordato Mattarella -. Grazie anche al lavoro prezioso di associazioni di volontariato, la cultura dell'antimafia, il rigetto dei metodi criminali si sono diffusi in modo straordinario, specialmente tra i giovani, spezzando le catene dell'omertà e della paura".

"La solidarietà - ha aggiunto il Capo dello Stato - l'inclusività, l'arte, la cultura, l'allegria sono antidoti alla mentalità mafiosa, che prospera nell'ignoranza, nel disprezzo degli altri, nella paura".