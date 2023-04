Maxi rissa tra adolescenti a Modena, morto un sedicenne

Un 16enne di origine pachistana è morto oggi a Modena dopo una maxi-rissa scoppiata attorno alle 16 al parco Novi Sad che ha visto coinvolte decine di giovani stranieri, una trentina secondo le prime informazioni. A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di adolescenti pakistani e tunisini, alcuni di loro erano armati di coltelli. In tre sono rimasti feriti dai fendenti e sono stati ricoverati all'ospedale di Baggiovara ma per il 16enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i carabinieri con più pattuglie. Le indagini sono in corso.