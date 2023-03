Media: due piloti ucraini sono in Arizona per "familiarizzare" con i caccia F16

Due piloti ucraini sono in Arizona per addestrarsi con i simulatori di volo, hanno reso noto fonti militari americane citate dal Guardian, dopo che Kiev ha più volte chiesto caccia ai Paesi alleati che ancora non hanno risposto. È il primo addestramento di questo tipo per i piloti ucraini.

L'iniziativa serve al governo americano per determinare quanto tempo sarebbe necessario per addestrare a pilotare vari aerei militari statunitensi, inclusi gli F16 richiesti da Kiev, riporta la Cnn, che cita tre fonti informate dei fatti.

Secondo Nbc che cita due fonti del Congresso e un alto funzionario dell'amministrazione americana, il Pentagono conduce questi test di addestramento su simulatori in una base militare a Tucson, in Arizona; nei prossimi giorni arriveranno in Usa altri otto piloti. Si tratta della prima volta che piloti ucraini arrivano negli Stati Uniti perché siano valutate le loro competenze.