Sabotatori ucraini prendono 4 ostaggi in Russia, regione di Bryansk. Mosca:"Attacco terroristico"

Un gruppo ucraino di "sabotaggio e ricognizione" ha preso in ostaggio almeno 4 persone, residenti di un villaggio nella regione di Bryansk, in Russia. La notizia è stata confermata dall'agenzia di stampa governativa Tass, la replica di Mosca: “Pronti a distruggere i nazionalisti ucraini armati”. I servizi speciali avrebbero isolato la zona. Tra gli ostaggi ci sarebbero anche alcuni bambini, tutti tenuti all'interno in un negozio di Liubechane.

Peskov: “E' un attacco terroristico”

"Contro la regione russa di Bryansk è in corso un attacco di terroristi a seguito di infiltrazioni di sabotatori ucraini - così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov - le forze di sicurezza stanno prendendo le misure per eliminarli".