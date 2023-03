Mega-sciopero di 24 ore: blocco totale dei trasporti pubblici tedeschi

È iniziato a mezzanotte il mega-sciopero dei trasporti pubblici in Germania che paralizzerà per 24 ore la circolazione aerea, ferroviaria, nevale, e in almeno sette Laender anche quella urbana. Lo sciopero è stato convocato venerdì dai sindacati Verdi e Evg, che chiedono un aumento dei salari. Lo stop dei voli riguarderà almeno 380 mila passeggeri, secondo l'associazione ADV degli scali aeroportuali. Il sindacato Verdi chiede un aumento del 10,5% e almeno 500 euro in più in busta paga, mentre Evg rivendica un incremento di minimo 650 euro mensili.

Secondo il sindacato delle ferrovie tedesche EVG, sarebbero oltre 30.000 i lavoratori ferroviari che hanno aderito alla mobilitazione. "La partecipazione allo sciopero è molto alta", ha affermato Kristian Loroch, membro del comitato di negoziazione di EVG. "Stiamo scioperando oggi perché nella contrattazione collettiva, nonostante la difficile situazione finanziaria di molti lavoratori, non ci è stato presentato nulla che sia degno di trattative serie", ha aggiunto.

"Lo sciopero di EVG paralizza il Paese, come si vede alla stazione principale di Berlino". È quello che ha detto nel suo statement alla stampa un rappresentante della Deutsche Bahn. Si tratta di uno sciopero eccessivo e sproporzionato, di cui soffriranno milioni di lavoratori, tante imprese, e anche l'ambiente e la protezione del clima - ha aggiunto. - Abbiamo chiesto al sindacato EVG di tornare velocemente al tavolo delle trattative". Deutsche Bahn consentirà di utilizzare i biglietti ferroviari in modo flessibile fino al 4 aprile, proprio a causa dei disagi provocati dallo sciopero.

I rappresentanti dei sindacati si incontreranno di nuovo con i funzionari locali lunedì per un terzo round di negoziati. Le due parti sarebbero ancora distanti, ma non è escluso un accordo nei prossimi giorni.