Meloni alla Camera: "Sulla tragedia di Cutro calunnie contro lo Stato"

Dopo il dibattito di ieri al Senato, oggi tocca alla Camera discutere le comunicazione della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, depositate a Montecitorio, in vista della prossima riunione dei capi di governo dell'Unione europea. È saltata all'occhio l'iniziale assenza dei ministri della Lega, solo poco prima che prendesse la parola la premier è arrivato Roberto Calderoli

“Risponderò prevalentemente alle cose che non condivido”, ha detto Meloni nella sua replica, "cercando di guadagnare tempo perché siamo impegnati al Quirinale sempre in vista del Consiglio Europeo, ma sono molte le questioni che non condivido: dico di più, ho sentito una grande quantità di cose false e la considero una buona notizia" perché "quando c'è bisogno di dire cose che non sono vere evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è. Partiamo dal tema dell'immigrazione, il tema principalmente attenzionato. In ben due interventi dell'opposizione si dice che io ho detto che Cutro è una disgrazia e invece è una tragedia. Avviare una polemica su una cosa che ho ampiamente detto è francamente bizzarra".

“Raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo”, prosegue, "è una calunnia non solo del governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle forze dell'ordine che non vogliono salvare i bambini per indicazioni del governo?".



Il dibattito in aula

Tra le opposizioni, sia Pd sia M5s sono tornati sulle politiche migratorie e sulla stage di Cutro: per la deputata dem Silvia Roggiani "chi fugge oggi da fame e violenze lo fa perché è nato in un paese nel quale non si può vivere e non resta che fuggire. L'accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente". Per la Vittoria Baldino dei Cinque stelle il governo, su Cutro, non è stato "in grado di dirci cosa e dove non ha funzionato" e ""Meloni non ha voluto andare a Crotone per non trovarsi a tu per tu con delle piccole bare bianche con la sua coscienza di madre". Ettore Rosato (Azione-Italia Viva) ha invece sollecitato la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per non mettere l'Italia "nella condizione di essere l' unico paese che blocca uno strumento che gli altri Paesi vogliono", per poi mettere il dito nelle divisioni in seno alla maggioranza sulla guerra in Ucraina.

È stato però l'intrervento del leader verde Angelo Bonelli a creare agitazione tra i banchi: parlando di siccità ha tirato fuori da sotto il banco due grosse pietre, "raccolte nel mezzo del fiume Adige in secca". A quel punto, rivolgendosi a Meloni, ha accusato: "Lei ride ma la questione della siccità è una questione attuale. È un problema drammatico e le vostre politiche energetiche, come quella di volere rendere l'Italia un Hub di fonti fossili, lo aggrava".

Tra i partiti di maggioranza, il leghista Stefano Candiani ha auspicato un'Italia "più autonoma e indipendente" sia in Europa, su temi centrali come l'energia, sia per quanto riguarda la altre questioni internazionali. E Per quanto riguarda il Mesha affermato: "Non abbiamo bisogno di soldi per metterci il cappio al collo ma di regole per spendere al meglio i soldi che ci sono".

Forza Italia ha chiesto con Cristina Rossello che l'Italia abbia, rispetto all'Ucraina, "il ruolo di un ponte per una pace che sia giusta e duratura, basata sulla giustizia e sulla misericordia" e definito il piano cinese "un passo da valutare nelle sedi opportune".