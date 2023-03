Meloni riceve il premier olandese Rutte a Palazzo Chigi - La diretta della conferenza stampa

Il premier olandese, Mark Rutte, è arrivato a palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Rutte, dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore, ha omaggiato Meloni con un mazzo di fiori composto da mimose e tulipani arancioni. "E' per la giornata internazionale della Festa della donna", ha detto il premier olandese prima di abbracciare e baciare la presidente del Consiglio.

L'incontro bilaterale ufficiale è in corso, in agenda i temi europei compreso il tema dei migranti, in vista del cdm di domani a Cutro. Il preconsiglio dei ministri è slittato intanto a domattina.