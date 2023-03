Meloni sul naufragio a Cutro: "Valuto prossimo Consiglio dei ministri in Calabria sull'immigrazione"

Nel rispondere alle domande dei giornalisti, la premier “passa la palla” a Frontex, chiarendo che dall’agenzia europea “non ci sono arrivate indicazioni di emergenza”. Lo dice, Meloni, descrivendo una realtà lineare, senza zone d’ombra, senza impasse nella catena delle responsabilità: “La situazione è semplice nella sua drammaticità”, spiega. E precisa che “la rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e nulla dunque hanno a che fare con le politiche del governo”.

Difendendo l’operato del governo, che ha sempre fatto tutto quello che si poteva “per salvare vite umane, quando eravamo consapevoli che c'era un problema”, Giorgia Meloni prova a interrogarsi sul perché di quella tragedia, allineandosi alla versione ormai predominante e chiedendosi che cosa è andato storto, domenica 26 febbraio, nella catena del comando. Che cosa, cioè, ha impedito un intervento tempestivo per soccorrere il barcone alla deriva: “In questo caso, non siamo stati consapevoli perché non siamo stati avvertiti, voi avete tutte le evidenze a conferma di questo fatto e se qualcuno sa qualcosa di diverso è bene che ce lo dica” .

Lontana dai palazzi romani a causa degli appuntamenti internazionali degli ultimi giorni (dall’India agli Emirati Arabi Uniti) la premier Giorgia Meloni , in vista del rientro in Italia, torna sul tema caldo dell’immigrazione, a una settimana dalla strage di Steccato di Cutro , che ha portato alla morte – al momento – 69 migranti nel tentativo di approdare sulle coste calabre.

Nel punto stampa ad Abu Dhabi, dopo l’incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, la presidente del Consiglio ha anche ricordato che “noi, dall'inizio, continuiamo a fare tutto quello che possiamo per impedire che il lavoro degli scafisti continui a mettere a repentaglio le vite umane. Stamattina, qui con Bin Zayed, ho parlato di immigrazione, di come favorire flussi legali, impedendo flussi illegali; di come fermare una tratta vergognosa e cinica, che mette a repentaglio la vita delle persone”, illustra la premier, puntualizzando anche che “non è passato un solo giorno senza che mi sia occupata di questa materia”.

A chi le chiede commenti sulla lettera del sindaco di Crotone, che accusava lei personalmente e il governo tutto di assenza delle istituzioni dai luoghi del dramma, la premier dice: “Non l'ho letta tutta. Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Vi chiedo se qualcuno pensa che, se si fosse potuto salvare 60 persone, non lo avremmo fatto. Vi prego, siamo un minimo seri”. E, come gesto di ulteriore vicinanza, sua e dei ministri, alla città calabrese reduce dalla tragedia del naufragio, Giorgia Meloni anticipa: “Ho valutato di celebrare il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro, sull'immigrazione”.

Una linea dell’esecutivo, in sostanza, ferma e decisa sul tema: questo il messaggio che la premier vuole far passare. E lo ribadisce con forza: “Nonostante continuiamo a lavorare per fermare i flussi di immigrazione illegale, anche per impedire che la gente muoia, noi dall'inizio di questo governo abbiamo continuato a salvare tutte le persone che potevamo salvare, quando siamo stati consapevoli del fatto che erano a rischio. Questa è la storia, se qualcuno ne vuole raccontare un'altra, lo deve fare in coscienza perchè io davvero non credo ci siano materie sulle quali si può esagerare così, nel tentativo di criticare o colpire quello che si considera un avversario”.

Un pensiero finale al cadavere del bambino recuperato oggi, la 69esima vittima: “È uno strazio che mi colpisce nel profondo. Una preghiera per questo piccolo e per tutte le altre vittime di questa tragedia. Il governo si batterà con ancora maggiore determinazione per fermare la tratta di esseri umani e impedire che altre tragedie come questa si ripetano”. Su una questione, la premier non ha dubbi e coglie l’occasione del punto stampa negli Emirati Arabi Uniti per ribadirlo: “L'Italia non può risolvere la questione da sola, ma per evitare che altra gente muoia vanno fermate le partenze illegali. Un modo per onorare la morte di persone innocenti è cercare una soluzione”.