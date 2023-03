Piazza Affari chiude in calo (-0,73%). Btp Italia, investitori istituzionali freddi

Oggi sono terminate le sottoscrizioni per la diciannovesima edizione del Btp Italia. Gli investitori istituzionali potevano ordinarlo solo oggi e lo hanno fatto molto meno rispetto a quanto avevano fatto a novembre: la domanda è stata di 1,35 miliardi di euro, contro i 4,71 miliardi della 18esima edizione.

Fino a ieri i piccoli risparmiatori avevano invece premiato questo titolo di Stato. Contati piccoli e grandi, il conto finale dice: ordini per 9,916 miliardi euro, contro gli 11,99 miliardi dell'emissione di novembre. Il ministero dell'Economia e Finanze in un comunicato ha chiarito che il 70% dei 327mila contratti retail è stato per meno di 20mila euro e che l'importo medio, di 26mila euro, è stato il più basso mai registrato per il Btp Italia. Ricordiamo che il titolo di questa emissione ha scadenza a 5 anni, prevede un rendimento minimo del 2% più l'inflazione FOI, cioè l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, con esclusione dei tabacchi, calcolato ogni 6 mesi.

Oggi andamento diverso nelle due sponde dell'Atlantico: in Europa prevale il segno meno, Milano ha chiuso -0,73%, con l'indice Ftse Mib a quota 27.709 punti. In linea con Milano il Ftse 100 di Londra. Poco lontane dalla parità Francoforte e Parigi. Negli Stati Uniti invece gli indici principali di Wall Street salgono lievemente, Dow Jones +0,1%, Nasdaq +0,3%. Il nodo sono i dati sul lavoro che stanno arrivando. Le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite, a 211mila, il livello maggiore da Natale, e in salita dai 190mila della scorsa settimana.

Tutti guardano i dati, anche perché tra l'altro ieri e ieri il governatore della banca centrale americana, la Fed, ha chiarito che i numeri saranno fondamentali per le prossime decisioni. Il dato di oggi fa scommettere alcuni investitori sul fatto che la Fed possa alzare i tassi di un quarto di punto e non di mezzo punto percentuale la prossima settimana. Bisognerà però aspettare altri dati: domani quelli sull'occupazione mensile e martedì quelli sull'inflazione americana. Sul fronte dell'energia il gas si riprende nel finale: il future di aprile è scambiato a quota 45,1 euro al megawattora, +6,5 per cento. A Piazza Affari, tra i titoli del Ftse Mib maggiori rialzi per Amplifon (+1,41%) e Nexi (+1,38%), maggiori ribassi per FinecoBank (-4,67%), Buzzi Unicem (-4,54%) e Banca Generali (-4,13%); cali di oltre il 3% per Saipem e Azimut.