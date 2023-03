Messi, 800 gol in carriera. Segna su punizione in un'amichevole contro il Panama

Il campione argentino ha segnato 474 gol nella Liga come giocatore del Barcellona, 19 con la maglia del del PSG in Ligue 1, 71 gol nelle coppe nazionali per entrambi i club, altri 137 nelle coppe internazionali e 99 gol per la nazionale.

Il capitano dell'Argentina Lionel Messi ha raggiunto gli 800 gol ufficiali in carriera segnando in un'amichevole contro Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il calciatore, 35 anni, ha raggiunto il suo 800 gol nella sua 1.017 partita da professionista, una media formidabile di 0,79 gol a partita. L'ultimo gol del capitano argentino è arrivato con un calcio di punizione di sinistro nell'angolo sinistro dopo 88 minuti, e dopo due traverse colpite durante la partita .

Al termine della partita si è svolta una cerimonia di premiazione simile a quella del Qatar e, prima di sollevare la preziosa Coppa del Mondo, Messi si è rivolto agli spettatori. "Grazie per l'amore che stiamo ricevendo da prima di vincere questa Coppa. Come abbiamo detto, avremmo fatto di tutto per vincerla. Personalmente, ho sempre sognato questo momento, di festeggiare con voi, di venire in Argentina e di vincere una Copa America, la finale e la cosa più importante, la Coppa del Mondo", ha detto Messi.

Il capitano ha parlato a una folla estasiata, aggiungendo che "oggi è il nostro giorno e stiamo tutti festeggiando, ma non voglio dimenticare i miei compagni di squadra che hanno fatto di tutto per vincere questa Coppa e purtroppo non è successo. Anche loro meritano rispetto e riconoscimento", in riferimento al secondo posto ottenuto a Brasile 2014.

"Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, godiamocelo", ha aggiunto il fuoriclasse argentino. "Ci è voluto molto tempo per riuscire a vincere questa coppa. Speriamo che non ci vogliano tanti anni per vincerla di nuovo. E' molto

difficile vincere una Coppa del Mondo, a volte non è possibile a causa di dettagli. Godiamoci questa terza stella", ha concluso il fuoriclasse argentino davanti a una commovente ovazione.