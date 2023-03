Messina Denaro, la famiglia Bonafede al servizio dell'ex primula rossa

Emanuele Bonafede e sua moglie Lorena NinfaLanceri erano nella cerchia più stretta dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Lo ospitavano in casa loro, cucinavano per lui, erano una sorta di punto di riferimento per sbrigare le questioni quotidiane del boss e durante la convalescenza dagli interventi chirurgici per rimuovere i due tumori. Emanuele è il cugino di Andrea Bonafede, l'uomo arrestato per aver ceduto la sua identità al superlatitante. Lorena Lanceri, inoltre era inserita nel circuito di comunicazioni che ha consentito all'ex latitante di mantenere contatti con alcune persone a lui particolarmente care. Le indagini della Dda di Palermo stanno documentando come la famiglia Bonafede fosse a disposizione dell'ex primula rossa. Continuano quindi le ricerche sulla rete di complici che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guidoe dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo.

I biglietti d’amore di Lorena Lanceri al boss Era una donna innamorata, Lorena Lanceri, la donna arrestata questa mattina con il marito con l'accusa di avere favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. E' quanto emerge da un biglietto inviato al boss ancora latitante nel 2019. "Il bello nella mia vita è stato quello di incontrarti, come se il destino decidesse di farsi perdonare facendomi un regalo in grande stile. Quel regalo sei tu", scrive la donna che si firmava “Diletta”. Il biglietto è stato rinvenuto dagli investigatori a casa della sorella del boss Rosalia, arrestata pochi giorni fa. La donna è stata arrestata con il marito Emanuele Bonafede. Il boss avrebbe parlato di “Diletta”, che per gli inquirenti è Lorena Lanceri, anche a una paziente della clinica Maddalena in cui l'uomo è stato arrestato lo scorso 16 gennaio. "Tu riesci a far diventare il nulla gli altri uomini. - scriveva la donna - Con te mi sento protetta, mi fai stare bene, mi fai sorridere con le tue battute e adoro la tua ironia e la tua immensa conoscenza e intelligenza. Certo hai anche tanti difetti, la tua ostinata precisione... ma chi ti ama, ama anche il tuo essere così. Lo sai, ti voglio bene e come dico sempre un bene che viene da dentro. Spero che la vita ti regali un po' di serenità e io farò di tutto per aiutarti".

Carabinieri Matteo Messina Denaro in auto vicino a casa di Lorena Lanceri, arrestata oggi per favoreggiamento