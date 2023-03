Meta lavora a un "nuovo social" e si prepara a drastici licenziamenti

Nome in codice P92. A quasi vent'anni dal lancio di Facebook, Meta, che possiede anche Instagram e Whatsapp, starebbe lavorando a un nuovo social network basato solo su testo nel tentativo di sostituire Twitter come "piazza digitale" del mondo. "Stiamo studiando un social network decentralizzato, autonomo, per la condivisione di aggiornamenti testuali - ha detto in una dichiarazione via e-mail un portavoce di Meta a Reuters - crediamo che ci sia l'opportunità di creare uno spazio separato in cui creator e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti tempestivi sui propri interessi".

Nuovi drastici tagli al personale

Nonostante le voci sul nuovo progetto, sembra - lo riportano Bloomberg e Wall Street Journal - che Meta, stia pianificando una nuova ondata di licenziamenti nei prossimi mesi che alla fine potrebbero raggiungere la stessa entità del maxi taglio attuato a novembre.

I nuovi tagli, la cui prima tranche dovrebbe essere annunciata la prossima settimana, colpiranno in modo particolarmente duro i ruoli "non ingegneristici". In concomitanza con i licenziamenti, riferiscono le fonti, saranno ridimensionati o chiusi diversi progetti, tra i quali quelli sui dispositivi "indossabili", portati avanti da Reality Labs, la divisione di Meta che si occupa del metaverso. L'anno scorso la società ha licenziato 11.000 dipendenti, il 13% del personale.

La nuova sforbiciata alla forza lavoro è legata ai target finanziari che Meta si è data e dovrebbe precedere il congedo parentale di Zuckerberg, atteso a breve per la nascita del terzo figlio. In occasione dei risultati trimestrali, l'amministratore delegato ha infatti definito il 2023 come l'"Anno dell'Efficienza" con Meta concentrata a eliminare i progetti che non hanno buone performance o non sono più cruciali, oltre a diventare più snella e agile nelle decisioni rimuovendo diversi livelli di quadri intermedi.

Se i tagli di novembre sono stati una doccia fredda per i dipendenti di Facebook, la nuova sforbiciata era attesa visto il contesto difficile in cui Meta si trova a operare fra un balzo delle spese, un calo delle vendite e il persistente rallentamento della raccolta pubblicitaria.

Oltre a Meta, c'è aria di crisi in tutta la Silicon Valley. Molte Big Tech hanno tagliato posti di lavoro e stanno rivedendo i loro investimenti, da Google a Twitter. L'ultima in ordine temporale è stata Amazon: il colosso delle vendite online ha sospeso temporaneamente la costruzione della sua sede in Virginia, che aveva annunciato nel 2017 scatenando una corsa fra le maggiori città americane per aggiudicarsi l'ambizioso progetto, gli investimenti e i promessi migliaia di posti di lavoro.