Migliora l'Europa, Borse toniche dopo i dati macro

Le Borse si avviano verso una chiusura al rialzo in una settimana che era stata sostanzialmente piatta.

Milano guadagna l'1,3% a metà seduta, maglia rosa in Europa. Questo anche sulla scia di una serie di indicatori economici positivi. Tra gli altri, l'indice Pmi composito europeo, salito a 52 punti dai 50,3 punti di gennaio, ai massimi degli ultimi 8 mesi.



Il vicepresidente della Bce, De Guindos, ha dichiarato che il percorso degli aumenti dei tassi di interesse dopo marzo dipenderà dai dati macroeconomici.

A Piazza Affari in luce Prysmian, dopo che la società ha annunciato due commesse del valore complessivo di 1,8 miliardi in Olanda, e iIwit che ha presentato i conti del 2022.



Fronte materie prime il gas prosegue in calo a 45,7 euro per megawattora.