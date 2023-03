Migranti: cinque morti in un naufragio al largo delle coste della Turchia, 38 in salvo

Almeno quattro migranti sono morti in seguito al rovesciamento di un gommone, questo è il bilancio provvisorio del naufragio di due barconi con decine di migranti a bordo avvenuto nelle acque dell'Egeo davanti alla città turca di Kusadasi, sul quale stavano viaggiando a largo della località costiera turca di Kusadasi, in provincia di Aydin.

Due i barconi in mare, lo rende noto l'agenzia di stampa Anadolu, secondo cui la Guardia costiera turca ha posto in salvo altri 38 migranti che si trovavano sulle imbarcazioni. Secondo la ricostruzioni delle autorità turche, l'imbarcazione era partita dalla Turchia per cercare di raggiungere illegalmente la vicina isola greca di Samos ma è stata respinto dalla Guardia costiera greca.

Le operazioni di ricerca della guardia costiera turca continuano, non è chiaro infatti il il numero esatto di migranti che erano sui due barconi. Anche la Guardia costiera greca ha riferito che è stata avviata la ricerca dei dispersi in cui sono impegnate un imbarcazione e tre elicotteri, mentre sono già operativi nell'area alte due navi da ricerca e soccorso.