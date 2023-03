Migranti: continuano gli arrivi in Sicilia, Calabria e Puglia

Ancora una giornata di sbarchi in Sicilia, Calabria e Puglia.

In 48 ore sono state soccorse, oltre 3.300 persone a bordo di 58 imbarcazioni si legge in una nota della Guardia costiera italiana.

A Lampedusa cinque arrivi di cui gli ultimi due hanno riguardato 77 migranti, a bordo di due barchini soccorsi in acque Sar italiane e sbarcati nell’isola dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. A bordo del primo natante c'erano 35 persone (7 donne e 3 minori) in fuga da Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Senegal. Sul secondo, invece, erano in 42 (17 donne) originari di Burkina Faso, Guinea e Costa d'Avorio. I due barchini, stando alle dichiarazioni dei migranti, sono salpati da Sfax in Tunisia venerdì. Salgono così a cinque, per un totale di 186 persone, gli approdi di oggi 26 marzo.

"La mia isola è stata dimenticata. L' Europa e l'Italia devono prendere coscienza del fatto che nel Mediterraneo è piena emergenza, ci sono donne, bambini e uomini che continuano a morire, serve una Mare Nostrum europea, con il coinvolgimento di tutti i Paesi e di tutti i porti a disposizione" sottolinea il sindaco delle Pelagie. "Per Lampedusa - aggiunge - serve subito una nave umanitaria che faccia da spola tra l'isola e la terraferma per il trasferimento immediato dei migranti. L'hotspot dell'isola non può sopportare tutto questo, non può ricevere tutta questa marea umana".

Intanto a Pozzallo, dopo lo sbarco di 401 migranti da nave Diciotti, di cui 70 trasferiti in pullman alla volta della Toscana, si prevedono altre 130 partenze, sempre via pullman, ma lo stesso numero di migranti arriverà a Pozzallo in trasferimento da Lampedusa. Arriveranno su una motovedetta della Guardia di Finanza che sta operando per alleggerire il centro di contrada Imbriacola. Analoga operazione per nave Diciotti che prenderà a bordo altri 600 migranti dall'isola delle Pelagie contribuendo a decongestionare l'hotspot. A Pozzallo - tra arrivi e partenze - dormiranno 331 persone mentre al centro di Cifali le presenze sono sempre circa 120 e tutti minori non accompagnati.

Ennesimo sbarco di migranti al Porto di Roccella Jonica, nella Locride, il terzo negli ultimi tre giorni. Dopo, infatti, gli arrivi di giovedì e venerdì scorsi, in tutto 430, nel tardo pomeriggio di oggi nello scalo marittimo della Locride, al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, sono sbarcati altri 311 migranti di varie nazionalità. Uno dei migranti, un cittadino pakistano di circa 35 anni, è deceduto durante il viaggio in mare. Quando i militari della Guardia Costiera sono intervenuti a circa 10 miglia di distanza dalla costa della Calabria per soccorrere i migranti che si trovavano ammassati in un vecchio peschereccio partito dalla Libia circa 4 giorni fa, il cittadino pakistano era già morto. La Procura di Locri ha posto sotto sequestro la salma e disposto l'esame autoptico.