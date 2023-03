Migranti, il presidente Mattarella: "Il cordoglio si trasformi in azioni concrete e operative"

Al termine della prima, tesa settimana di polemiche, accuse, accesi dibattiti, si avvicina il momento della verità sulla strage dei migranti di Crotone. O, meglio, i redde rationem tanto chiesti dalle opposizioni al governo Meloni. L'appuntamento è per mercoledì, al Senato, dove il ministro dell'Interno Piantedosi è stato chiamato a rispondere sulla gestione della tragedia. Finora, l'esecutivo - blindando il Viminale e la linea di condotta illustrata in via ufficiale - si è difeso sui comportamenti tenuti da parte dei vari soggetti coinvolti, dalla Guardia Costiera alla Guardia di Finanza, ribadendo che Frontex non aveva segnalato un'emergenza ma soltanto la presenza di un barcone di migranti (versione confermata anche dalla premier da Abu Dhabi).

Ma l'eventuale, annunciato incontro tra Giorgia Meloni e il suo ministro dell'Interno non ci sarà: in una nota diffusa da Palazzo Chigi di poco fa, si legge che “le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa, relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al governo sull'immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”.

Nel frattempo, da Potenza dove si trova per l'apertura dell'anno accademico dell'Università della Basilicata, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda a tutti che “di fronte all'evento drammatico avvenuto sulle coste calabresi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell'Italia e della Ue, perchè questa è la risposta vera”.