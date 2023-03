Migranti, strage al confine con il Messico: un video inchioda i sorveglianti

Sebbene diverse fonti concordino i sul fatto che siano stati gli stessi migranti a accendere il fuoco per protesta da dietro le sbarre, il video smentisce le parole di Andrés Manuel López Obrador: secondo il presidente messicano inizialmente i profughi non erano riusciti a scappare a causa dei materassi collocati a ridosso dell'uscita delle celle e che avrebbero impedito loro di fuggire e salvarsi.

ap photo

Veglia per le vittime di un incendio in un centro di detenzione per immigrati che ha ucciso decine di persone a Ciudad Juarez, in Messico