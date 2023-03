Migranti: Tunisia, soccorse 1000 persone la scorsa notte

La Guardia costiera tunisina ha soccorso la notte scorsa 1008 migranti a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo delle acque territoriali tunisine, in particolare davanti alle coste di Sfax, Lerkennah, Madia e Sousse. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in un nuovo comunicato su Facebook precisando che dei 1008 migranti soccorsi, 954 sono originari di diversi Paesi dell'Africa subsahariana e 54 tunisini. Secondo la stessa fonte, tutti sono stati segnalati alla magistratura.

Intanto, la Guardia nazionale di Kasserine, Siliana, Kebili e Tozeur, "nell'ambito della lotta al fenomeno degli irregolari residente in Tunisia" ha arrestato la notte scorsa 77 persone di vari Paesi dell'Africa subsahariana "per essersi introdotte illegalmente nel Paese" dal confine algerino.