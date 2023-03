Milano, alunno trova un bullone in un panino servito per pranzo a scuola

Un panino al prosciutto con all'interno un bullone di metallo. La disavventura è capitata ad un alunno della 5F della scuola primaria dell'istituto comprensivo “Rinnovata Pizzigoni” di Milano, che una volta addentato il suo panino nella mensa della scuola, dopo essere tornato da un'uscita didattica insieme ai suoi compagni, si è accorto del bullone e per fortuna non l'ha inghiottito.

Alla classe dopo l'uscita didattica come da prassi erano stati serviti dei panini perché l'orario del pranzo in mensa era già passato. L'episodio è avvenuto il 15 marzo e non appena ricevuta la segnalazione Milano Ristorazione ha immediatamente attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto, come spiegano dalla società del Comune che gestisce le mense scolastiche.

Non appena ricevuta la segnalazione, Milano Ristorazione ha immediatamente attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto", si legge in una nota della società responsabile del servizio mensa per il Comune di Milano. "Nella giornata di ieri - prosegue la nota - si è anche proceduto ad un audit straordinario nello stabilimento del fornitore che produce il pane che viene consegnato a Milano Ristorazione e si è elevata contestazione al riguardo".

Per entrambi i riscontri sono in fase di redazione le relazioni di dettaglio. Intanto, fanno sapere da Palazzo Marino, l'Unità di controllo del Comune ha richiesto a Milano Ristorazione una relazione dettagliata su quanto accaduto. "Analogo approfondimento verrà fatto su tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita, perché evidentemente è inaccettabile che ci sia non solo un corpo estraneo in un alimento ma addirittura un bullone", ha commentato la vicesindaca e assessora all'Istruzione, Anna Scavuzzo. "L'amministrazione rassicura le famiglie che avremo la massima attenzione nel ricostruire questa vicenda in ogni passaggio - conclude Scavuzzo - in modo da evidenziare eventuali errori o disattenzioni che non dovranno più ripetersi".

"Non è la prima volta che come genitori facciamo queste segnalazioni, nel cibo abbiamo trovato capelli, vari insetti, la pasta di un colore blu allucinante che non si è capito cosa fosse, pezzi di plastica, ma con il bullone abbiamo toccato il fondo, è pericoloso perché il bambino poteva soffocare e poteva spaccarsi tutti i denti nella migliore delle ipotesi". È la denuncia di Lucie Bubnikova, genitore rappresentante della classe quinta dell'istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano, dove un bambino lo scorso 15 marzo ha trovato un bullone nel suo panino.

"Questo bambino è il compagno di banco di mia figlia - ha spiegato - e si è molto spaventato per quello che è accaduto, anche se per fortuna non si è fatto nulla". La fortuna del bambino è stata quella di addentare il panino e appoggiarlo sul tavolo dopo il primo morso, così osservandolo ha notato qualcosa all'interno "che gli sembrava un'oliva - ha aggiunto - ma non si possono dare le olive ai bambini quindi ha guardato meglio e ha visto che era un bullone. Così subito ha allertato le maestre che anche loro erano incredule".

Ora i genitori della commissione mensa dell'istituto hanno fatto denuncia a Milano Ristorazione e "i genitori del bambino sarebbero intenzionati a sporgere denuncia ai Carabinieri - ha proseguito la rappresentante -. Ultimamente la situazione è davvero peggiorata. È assurdo che permettano ai bambini di mangiare così".