Mondiali di pattinaggio artistico, danza: è argento per gli azzurri Guignard-Fabbri

Per loro è la prima medaglia iridata, un ulteriore successo di peso dopo l'oro europeo. Charlène Guignard e Marco Fabbri, già secondi ieri nella danza ritmica, hanno completato l'opera nell'esibizione libera, sfoderando una performance che ha permesso loro di vincere la medaglia d'argento ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone.

I due atleti delle Fiamme Azzurre, coppia sui pattini e nella vita, hanno totalizzato il loro nuovo record di punti, 219.85 e all'undicesimo Mondiale hanno conquistato il loro primo podio. Neo campioni del mondo gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates con 226.01 punti, anche loro come gli azzurri legati sentimentalmente, e bronzo per i canadesi - favoriti della vigilia - Piper Gilles-Paul Poirier con 217.88.